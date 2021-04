Zona gialla, riaperture e coprifuoco: nuovo round Salvini-Letta (Di lunedì 26 aprile 2021) Continua il confronto a distanza tra Matteo Salvini ed Enrico Letta su riaperture e coprifuoco mentre, con il ripristino della Zona gialla, scattano nuove regole per spostamenti, scuola, ristoranti. Ieri il segretario del Pd è stato netto. “E’ successo una sola volta e non deve succedere più che un partito dentro la maggioranza non voti come la maggioranza” ha detto a ‘Mezz’ora in più’ sull’astensione della Lega in relazione al decreto riaperture. Se la Lega “non vuole stare al governo non stia al governo”. Salvini oggi ha replicato ospite di Rtl 102.5: “Lega fuori dal governo? Ho tutta l’intenzione di stare dentro, per le nostre idee e le nostre battaglie, qualcuno ci vorrebbe fuori, come il Pd di Letta”. Poi parlando con i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Continua il confronto a distanza tra Matteoed Enricosumentre, con il ripristino della, scattano nuove regole per spostamenti, scuola, ristoranti. Ieri il segretario del Pd è stato netto. “E’ successo una sola volta e non deve succedere più che un partito dentro la maggioranza non voti come la maggioranza” ha detto a ‘Mezz’ora in più’ sull’astensione della Lega in relazione al decreto. Se la Lega “non vuole stare al governo non stia al governo”.oggi ha replicato ospite di Rtl 102.5: “Lega fuori dal governo? Ho tutta l’intenzione di stare dentro, per le nostre idee e le nostre battaglie, qualcuno ci vorrebbe fuori, come il Pd di”. Poi parlando con i ...

