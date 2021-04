Zona gialla, regole dal 26 aprile: cosa si può fare da oggi (Di lunedì 26 aprile 2021) E' dunque arrivato il gionro delle tanto attese riaperture. Da oggi entra in vigore il nuovo decreto che ha disposto il ritorno delle zone gialle con una road map di riaperture. Vediamo dunque in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) E' dunque arrivato il gionro delle tanto attese riaperture. Daentra in vigore il nuovo decreto che ha disposto il ritorno delle zone gialle con una road map di riaperture. Vediamo dunque in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di… - nzingaretti : Il Lazio è la regione rimasta più giorni in zona gialla. Risultato utile a economia. Si sono potute garantire più l… - MediasetTgcom24 : Covid, niente caffè al banco in zona gialla: la rivolta dei baristi #covid - JeAVRIL93 : dopo mesi ad aspettare la zona gialla non posso vedermi coi miei amici perché ho mille impegni e l'operazione di Ch… - GiuliaRuffin : Dopo due mesi e passa siamo in zona gialla, e giustamente per i prossimi giorni è prevista pioggia. ?? -