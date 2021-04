Zona gialla (quasi per tutti): cosa si può tornare a fare da oggi (Di lunedì 26 aprile 2021) È un’Italia che si risveglia gialla lunedì 26 aprile. Resta in rosso solo la Sardegna, rimangono in zona arancione solo 5 regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutto il resto della penisola è giallo con nuove regole che concedono maggiore libertà. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) È un’Italia che si risveglia gialla lunedì 26 aprile. Resta in rosso solo la Sardegna, rimangono in zona arancione solo 5 regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutto il resto della penisola è giallo con nuove regole che concedono maggiore libertà.

nzingaretti : Il Lazio è la regione rimasta più giorni in zona gialla. Risultato utile a economia. Si sono potute garantire più l… - MediasetTgcom24 : L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di… - MediasetTgcom24 : Covid, niente caffè al banco in zona gialla: la rivolta dei baristi #covid - StreetNews24 : Da oggi le misure del decreto riaperture: cosa si può fare nelle regioni gialle, coprifuoco alle 22 - fattoquotidiano : Riaperture, da oggi 14 regioni tornano in zona gialla. Ristoranti, cinema, teatri, spostamenti: ecco tutte le regole -