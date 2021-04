Zona gialla, Cartabellotta: “Contagi risaliranno” (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – Quasi tutta l’Italia torna in Zona gialla da oggi, con regole meno stringenti su spostamenti, ristoranti e scuola. Ma che peso avranno le riaperture sull’andamento dei Contagi di coronavirus? “Tornando quasi tutta l’Italia in giallo, è evidente che ci sarà una risalita dei casi: dipenderà dal comportamento dei cittadini quanto rilevante sarà questa salita. I controlli servono, però questo è il momento di una grande alleanza tra politica, cittadini e servizi sanitari”, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “I dati stanno continuando a migliorare – osserva – ma il numero è ancora molto elevato, quindi stiamo riaprendo sul filo del rasoio. Rimangono 10 le Regioni sopra la soglia di saturazione delle terapie intensive. Ci ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – Quasi tutta l’Italia torna inda oggi, con regole meno stringenti su spostamenti, ristoranti e scuola. Ma che peso avranno le riaperture sull’andamento deidi coronavirus? “Tornando quasi tutta l’Italia in giallo, è evidente che ci sarà una risalita dei casi: dipenderà dal comportamento dei cittadini quanto rilevante sarà questa salita. I controlli servono, però questo è il momento di una grande alleanza tra politica, cittadini e servizi sanitari”, dice Nino, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “I dati stanno continuando a migliorare – osserva – ma il numero è ancora molto elevato, quindi stiamo riaprendo sul filo del rasoio. Rimangono 10 le Regioni sopra la soglia di saturazione delle terapie intensive. Ci ...

