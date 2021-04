Zona gialla, bar e ristoranti: dai tavoli all'aperto al coprifuoco. Cosa si può fare (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano - Bentornata Zona gialla. La Lombardia e altre 14 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e nelle ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano - Bentornata. La Lombardia e altre 14 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e nelle ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie alle nostre insistenze 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva tenere tutto in ross… - MediasetTgcom24 : L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di… - MediasetTgcom24 : Covid, niente caffè al banco in zona gialla: la rivolta dei baristi #covid - Majden3 : RT @DavideRicci1973: Salvini: 'Merito nostro se 15 regioni sono in zona gialla'. Ma se tra un mese saremo di nuovo tutti in zona rossa, la… - caterinacorda1 : RT @italiadeidolori: Vi mettono in 'zona rossa' per il solo motivo che vi sentiate felici di stare in 'zona gialla'. La '?zonizzazione?' -… -