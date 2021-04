Zidane: “Sanzioni al Real? Ma se tutti ci vogliono in Europa. Vogliamo la finale” (Di lunedì 26 aprile 2021) Domani c’è l’andata della semifinale di Champions tra il Real Madrid e il Chelsea. In conferenza stampa della vigilia ha parlato Zinedine Zidane, che ha anche parlato del tema Super League. Queste le sue parole: “Ne abbiamo già parlato. È assurdo pensare a Sanzioni o a una possibile esclusione. Si parla tanto, forse troppo e non possiamo controllarlo. Io devo pensare al campo; ovviamente, credo che tutti Vogliamo vedere il Real in Champions. L’arbitro farà il suo lavoro e noi giocheremo la nostra partita. Se dovessimo pensare che tutto sarà contro di noi, combineremmo un pasticcio. Dobbiamo concentrarci sulla partita. Sostegno a Perez? Il presidente sa cosa ho nel cuore, ma non è il momento di parlarne”. Finalmente si parla della gara con il Chelsea: “È una partita ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Domani c’è l’andata della semidi Champions tra ilMadrid e il Chelsea. In conferenza stampa della vigilia ha parlato Zinedine, che ha anche parlato del tema Super League. Queste le sue parole: “Ne abbiamo già parlato. È assurdo pensare ao a una possibile esclusione. Si parla tanto, forse troppo e non possiamo controllarlo. Io devo pensare al campo; ovviamente, credo chevedere ilin Champions. L’arbitro farà il suo lavoro e noi giocheremo la nostra partita. Se dovessimo pensare che tutto sarà contro di noi, combineremmo un pasticcio. Dobbiamo concentrarci sulla partita. Sostegno a Perez? Il presidente sa cosa ho nel cuore, ma non è il momento di parlarne”. Finalmente si parla della gara con il Chelsea: “È una partita ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Zidane e le possibili sanzioni #UEFA: «Assurdo pensare che non saremo in #Champions» - Ilovepalermocalcio - calciomercatoit : ??#Zidane non ci sta: 'Assurdo pensare a una nostra esclusione. Tutti vogliono il #RealMadrid in #ChampionsLeague'?? - Mediagol : #RealMadrid, Zidane: 'Sanzioni Uefa? Assurdo pensarlo, tutti vogliono vederci in Champions' - enzono16 : RT @CalcioFinanza: #Zidane sulla #Superlega: «Sanzioni #UEFA? Assurdo pensare che non saremo in #Champions» - sportmediaset : Alla vigilia della semifinale di #Champions #Zidane parla ancora di #SuperLega. #realmadridchelsea #SportMediaset -