Zidane: «Assurdo pensare che il prossimo anno non saremo in Champions. Sul Chelsea…» (Di lunedì 26 aprile 2021) Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea. Le sue parole Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea. Le parole del tecnico del Real Madrid. PARTITA DI DOMANI – «È la più difficile perché è la prossima che affronteremo. La Champions è speciale, ma ne abbiamo avute altre molto importanti. Siamo preparati e vogliamo fare una bella partita. Competere, che è la cosa più importante per noi». MINACCE UEFA – «È Assurdo pensare che il prossimo anno non saremo in Champions. È stato detto di tutto. Si parla molto che se il prossimo anno non saremo … Quello di cui dobbiamo essere ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Zinedine, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea. Le sue parole Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea. Le parole del tecnico del Real Madrid. PARTITA DI DOMANI – «È la più difficile perché è la prossima che affronteremo. Laè speciale, ma ne abbiamo avute altre molto importanti. Siamo preparati e vogliamo fare una bella partita. Competere, che è la cosa più importante per noi». MINACCE UEFA – «Èche ilnonin. È stato detto di tutto. Si parla molto che se ilnon… Quello di cui dobbiamo essere ...

