Zanardi, Procura Siena chiede l'archiviazione per l'autista del TIR: la famiglia si oppone (Di lunedì 26 aprile 2021) Nuovi sviluppi nell'indagine sull'incidente di Alex Zanardi. Il campione azzurro sta lottando per la vita da giugno dello scorso anno, quando invase la corsia opposta e si schiantò contro un camion durante un allenamento in handbike. l'autista del TIR è finito sotto indagine, ma la Procura di Siena chiede ora l'archiviazione perché "l'autocarro viaggiava a velocità moderata" e "l'autista reagì con prontezza". La famiglia dell'ex pilota però si oppone, sostenendo che proprio la manovra del camionista costrinse Alex Zanardi a sterzare bruscamente, perdendo il controllo della sua handbike. SportFace.

