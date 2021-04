Zanardi, la procura chiede l'archiviazione per il camionista. Si oppongono i legali del campione (Di lunedì 26 aprile 2021) La procura di Siena, si spiega in una nota diffusa dallo stesso ufficio giudiziario della città toscana, ha chiesto l'archiviazione "non ravvisando alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall'autista alla guida dell'autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale" Leggi su rainews (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladi Siena, si spiega in una nota diffusa dallo stesso ufficio giudiziario della città toscana, ha chiesto l'"non ravvisando alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall'autista alla guida dell'autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale"

