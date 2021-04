Zanardi, la procura chiede l’archiviazione per il camionista che lo ha investito: la famiglia del campione paralimpico si oppone (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo 10 mesi dall’incidente di Pienza in cui è rimasto coinvolto il campione del paraciclismo Alex Zanardi, la procura di Siena ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di lesioni colpose nei confronti di Marco Ciacci, l’autista del camion. Il motivo della richiesta è che, secondo gli accertamenti, il conducente del tir contro cui andò a scontrarsi il campione di handbike non stava andando ad alta velocità bensì con andatura moderata, e cercò di reagire per impedire l’incidente. La richiesta di archiviazione non è stata accolta con favore dalla famiglia dell’atleta paralimpico, che si è opposta evidenziando che il superamento del tir della linea di mezzeria sia un elemento non secondario. La manovra in questione avrebbe infatti compromesso la mobilità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo 10 mesi dall’incidente di Pienza in cui è rimasto coinvolto ildel paraciclismo Alex, ladi Siena ha chiestodell’accusa di lesioni colpose nei confronti di Marco Ciacci, l’autista del camion. Il motivo della richiesta è che, secondo gli accertamenti, il conducente del tir contro cui andò a scontrarsi ildi handbike non stava andando ad alta velocità bensì con andatura moderata, e cercò di reagire per impedire l’incidente. La richiesta di archiviazione non è stata accolta con favore dalladell’atleta, che si è opposta evidenziando che il superamento del tir della linea di mezzeria sia un elemento non secondario. La manovra in questione avrebbe infatti compromesso la mobilità di ...

