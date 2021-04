Zanardi, chiesta archiviazione per il camionista che lo ha investito. La famiglia si oppone (Di lunedì 26 aprile 2021) La Procura di Siena ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di lesioni colpose per l’autista del camion contro cui si è schiantato Alex Zanardi lo scorso 19 giugno, mentre era a bordo della sua handbike lungo la provinciale tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Secondo la Procura, il camion “viaggiava ad una velocità moderata e comunque ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada”. Ad opporsi alla richiesta di archiviazione è la famiglia del campione, che ha già depositato opposizione attraverso i suoi legali. Secondo gli avvocati, l’autista del camion ha la responsabilità nel cambio di manovra che portò Zanardi a perdere il controllo della sua handbike e a scontrarsi con il mezzo che procedeva in direzione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) La Procura di Siena ha chiesto l’dell’accusa di lesioni colpose per l’autista del camion contro cui si è schiantato Alexlo scorso 19 giugno, mentre era a bordo della sua handbike lungo la provinciale tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Secondo la Procura, il camion “viaggiava ad una velocità moderata e comunque ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada”. Ad opporsi alla ridiè ladel campione, che ha già depositato opposizione attraverso i suoi legali. Secondo gli avvocati, l’autista del camion ha la responsabilità nel cambio di manovra che portòa perdere il controllo della sua handbike e a scontrarsi con il mezzo che procedeva in direzione ...

