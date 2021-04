West Side Story: il trailer in onda durante gli Academy Awards (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ uno dei film più attesi, sicuro candidato agli oscar e ha un nuovo trailer stiamo parlando dell’adattamento di West Side Story di Steven Spielberg. E’ andato in onda domenica sera durante gli Academy Awards 2021. Il film è interpretato da Ansel Elgort e Rachel Zegler nei panni di Tony e Maria esce in prima cinematografica il 10 dicembre 2021. Su cosa richiama l’attenzione il trailer di West Side Story? Il trailer richiama l’iconica sequenza di apertura dell’adattamento cinematografico del 1961, con inquadrature degli edifici e dei territori di Manhattan in cui si nascondono i Jets e gli Sharks. Anche molti degli spari e dei numeri di danza sono riconoscibili, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ uno dei film più attesi, sicuro candidato agli oscar e ha un nuovostiamo parlando dell’adattamento didi Steven Spielberg. E’ andato indomenica seragli2021. Il film è interpretato da Ansel Elgort e Rachel Zegler nei panni di Tony e Maria esce in prima cinematografica il 10 dicembre 2021. Su cosa richiama l’attenzione ildi? Ilrichiama l’iconica sequenza di apertura dell’adattamento cinematografico del 1961, con inquadrature degli edifici e dei territori di Manhattan in cui si nascondono i Jets e gli Sharks. Anche molti degli spari e dei numeri di danza sono riconoscibili, ...

