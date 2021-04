Vuskovic nel mirino di tre big | il Napoli ci pensa | il prezzo è già fissato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vuskovic nel

Torino YSport

) [16] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 17 [html] => Vapozzetto Dolce, il tiro di ... C'è ancora tempo per una superiorità che la Rari non sfrutta e un tiro diche non trova la porta.I siciliani conducono 8 - 5 e 9 - 6terzo tempo; i rossoverdi tornano in scia con i due di ... primo gol di Iocchi Gratta dopo 1'40', poie doppietta di Rizzo. Avvio bruciante che consente ...Tuttomercatoweb svela l'interesse di tre big su Mario Vuskovic dell'Hajduk Spalato. Il difensore è nel mirino di mezza Europa. Vuskovic, oltre ad aver ...Rimandati al mittente dall'Hajduk Spalato i quattro milioni di euro offerti dal Toro a gennaio, il difensore centrale della nazionale Under-21 croata Mario Vuskovic resta un obiettivo di ...