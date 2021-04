Von der Leyen sul Sofagate: "Mi sono sentita ferita". Michel spiega perché non ha reagito (Di lunedì 26 aprile 2021) “sono la prima donna a essere presidente della Commissione europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata nel viaggio in Turchia, come una presidente della Commissione. Non riesco a trovare una giustificazione e devo concludere che quello che è successo è accaduto perché sono una donna”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sulla Turchia. “Mi sono sentita ferita come donna e come europea - ha aggiunto - questo riguarda i valori che sono alla base della nostra Unione e dimostra quanto dobbiamo ancora fare perché le donne siano trattate con parità”. “Quando sono arrivata al meeting - ha ricordato von der Leyen - c’erano ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) “la prima donna a essere presidente della Commissione europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata nel viaggio in Turchia, come una presidente della Commissione. Non riesco a trovare una giustificazione e devo concludere che quello che è successo è accadutouna donna”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von derintervenendo al Parlamento europeo al dibattito sulla Turchia. “Micome donna e come europea - ha aggiunto - questo riguarda i valori chealla base della nostra Unione e dimostra quanto dobbiamo ancora farele donne siano trattate con parità”. “Quandoarrivata al meeting - ha ricordato von der- c’erano ...

Advertising

Corriere : Draghi alza il telefono e avverte von der Leyen: «Basta così, rispetto per l’Italia» - HuffPostItalia : Von der Leyen scrive ai leader Ue: 'Cina autoritaria, raccogliamo la mano tesa degli Usa' - TgLa7 : #Ue, accordo con #PfizerBiontech per 1,8 mld dosi vaccino. Lo annuncia presidente della Commissione europea von der… - ddgiusto : RT @Ninabazz3: 'Garantisco io'Draghi a Von der Leyen.?????????????????????? - vendutoschifoso : RT @claudio_2022: Von Der Leyen: Mega fornitura di quasi 2miliardi di dosi di vaccino Pfizer. Guarda caso prodotto anche in Germania da Bi… -