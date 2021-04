Volley femminile | le convocate dell’Italia per la Nations League | assente Miriam Sylla | Mazzanti non sarà il tecnico

(Di lunedì 26 aprile 2021) È stata comunicata la lista delle 35 persone con cui l’Italia affronterà la2021 di, in programma a Rimini dal 25 maggio al 20 giugno. Si tratta di un elenco allargato, che andrà ridotto a 25 unità entro il prossimo 11 maggio. Si tratta del numero massimo di persone per squadra, che comprende non soltanto le giocatrici ma anche allenatore e altre figure professionali. Il gruppo entrerà nella “bolla” di Rimini il 21 maggio e vi rimarrà praticamente per un mese. Le azzurre giocheranno 15 partite preliminari, al termine delle quali le quattro migliori squadre classificate (sulle 16 partecipanti) accederanno alle semifinali. Va segnalato che l’Italia nonguidata dal CT Davide, il quale resterà a Cavalese per proseguire il collegiale con un ...

Nella giornata odierna è stata comunicata alla Fivb la lista delle 35 persone di delegazione della nazionale italiana femminile (28 giocatrici e 7 persone di staff) per la Volleyball Nations League 2021, che si disputerà a Rimini dal 25 maggio al 20 giugno; l'elenco, entro l'11 maggio, verrà ridotto a 25 componenti.