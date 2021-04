“Volevo un Fante di Cuori”, nel romanzo di Fulvia Perillo la divertente fisiopatologia della Donna Abbandonata (Di lunedì 26 aprile 2021) Separata? Single? Macché. La definizione che più di ogni altra esprime la condizione femminile dopo la fine di una relazione sentimentale è quella di Donna Abbandonata. Parola di Fulvia Perillo, autrice del divertente romanzo “Volevo un Fante di Cuori. fisiopatologia della Donna Abbandonata”, che a undici anni dalla sua prima uscita torna finalmente disponibile in versione cartacea e anche in ebook. La scrittrice affronta, con un piglio serioso e una scrittura ironica e a tratti comica, la questione della Donna Abbandonata come se si trattasse di una vera e propria malattia. Ne indaga le cause remote, genetiche e ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 aprile 2021) Separata? Single? Macché. La definizione che più di ogni altra esprime la condizione femminile dopo la fine di una relazione sentimentale è quella di. Parola di, autrice delundi”, che a undici anni dalla sua prima uscita torna finalmente disponibile in versione cartacea e anche in ebook. La scrittrice affronta, con un piglio serioso e una scrittura ironica e a tratti comica, la questionecome se si trattasse di una vera e propria malattia. Ne indaga le cause remote, genetiche e ...

