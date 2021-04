Vodafone mail non funziona neanche oggi 26 aprile | i canali assistenza

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ci risiamo anche in questo lunedì 26nonancora, dopo un weekend caratterizzato da numerose anomalie e per molti utenti, dal mancato accesso alla propria casella di posta elettronica. Come sottolineato anche nella giornata di ieri, le difficoltà si sono presentate anche per i clienti con vecchio recapito TeleTu, marchio sempre del gruppo dell’operatore rosso. Cosa sta succedendo ancora in queste prime ore di inizio settimana? I problemi per il servizio sono i seguenti:nonfin dal primo tentativo di accesso. Pur inserendo nella pagina di login il proprio nome utente e la password corretta, il sistema non consente di entrare nella casella di posta elettronica. Anzi, la particolarità dell’errore è anche la ...

roby_sanna : @VodafoneIT Impossibile accedere allla mail ( - wordweb81 : Non funziona mail #Vodafone ma anche TeleTu il 25 aprile, lo status del servizio - torca_antonio : Buongiorno posseggo mail -

Da qualche ora non funzionama anche la posta elettronica TeleTu per svariati utenti . In particolare in questa domenica 25 aprile le difficoltà di accesso non sono da sottovalutare dopo che le prime avvisaglie di ...... TIM,e WindTre. Anche se l'economicità delle sue offerte è innegabile, sono pacchetti che ... la bolla di compera e ogni altra informazione ti arriveranno viao SMS. Come trovare le promo ...Da qualche ora non funziona mail Vodafone ma anche la posta elettronica TeleTu per svariati utenti. In particolare in questa ...Per chi decide di passare a Vodafone Special 20 euro di ricarica gratuita. Ecco come fare per ottenere il regalo della compagnia.