"Vince lui, può farcela". Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini scommette sul naufrago meno quotato (Di lunedì 26 aprile 2021) Abbiamo visto tutte le sfumature splendide di Elettra Lamborghini all'Isola dei Famosi. Un'opinionista effettivamente sopra le righe, verace ed elettrica. Siamo super abituati da anni a aseguirla sui suoi canali social, nella fattispecie su Instagram, luogo in cui la bella emiliana condivide aneddoti di vita quotidiana, come per esempio tutto il suo excursus con il covid. Oltre al consueto scambio di Elettra Lamborghini coi suoi follower, l'opinionista dell'Isola dei Famosi in questi giorni si è trovata a rispondere ad alcune domande dei fan. E tra il suo meraviglioso cavallo dagli occhi azzurri e i racconti sul suo amatissimo maritino AfriJack, Elettra si è lasciata andare anche a un po' di dialogo con chi la segue, rispondendo ad ...

