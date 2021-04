Villa Gina resterà la sede del Parco Adda Nord (Di lunedì 26 aprile 2021) Accordo raggiunto dopo una 'trattativa' lunga molti mesi, convenzione firmata: il Parco Adda Nord resta nella "sede storica" a Villa Gina di Concesa. L'intesa firmata da Comune ed ente fluviale ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) Accordo raggiunto dopo una 'trattativa' lunga molti mesi, convenzione firmata: ilresta nella "storica" adi Concesa. L'intesa firmata da Comune ed ente fluviale ...

Ultime Notizie dalla rete : Villa Gina Villa Gina resterà la sede del Parco Adda Nord Accordo raggiunto dopo una 'trattativa' lunga molti mesi, convenzione firmata: il Parco Adda Nord resta nella "sede storica" a Villa Gina di Concesa. L'intesa firmata da Comune ed ente fluviale prevede la concessione degli spazi a quest'ultimo, a fronte di un canone di 25mila euro l'anno, sino al 2040. Sarà il Parco, invece, ...

