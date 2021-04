VIDEO La moglie di Marchisio lo convince a fare un Tik Tok | “Non sei neanche male”

(Di lunedì 26 aprile 2021) L'ex giocatore bianconero alla fine ha ceduto. Roberta è riuscita a coinvolgerein un Tik Tok davvero divertente. "Non sei", gli ha detto la. "Lo so, lo so... ma che ne so", ha risposto Claudio.

Advertising

fattoquotidiano : Non solo Beppe Grillo. Anche la moglie Parvin Tadjik, madre di Ciro, difende il figlio accusato di violenza sessual… - ntesento : pensando a loro* *i capelli della moglie di riz ahmed - GoodbyePopulism : @SimoneMoriOff POSTE x4: - 2 con riconoscimento da remoto (video/foto/documenti in formato elettronico) dall'estero… - Giuseppone25 : RT @CRomaest: Mia moglie ha fatto venire duro qualche pisello a Leroy Merlin ?? - AntosteCp : RT @CRomaest: Mia moglie ha fatto venire duro qualche pisello a Leroy Merlin ?? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO moglie

Durante lo svolgimento dell'intervista a Domenica In, l'exdi Flavio Briatore non ha potuto ... Su Canale 5 - dalle 21.29 alle 23.55 - Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al3.Plausibile, peraltro, visto che laParvin Tadjik lo è stata prima e dopo essere stata ... parlando con il Riformista, è stato l'ex socio di Casaleggio Marco Canestrari, commentando il. '...Ciro Grillo e la mamma Parvin Tadjik , figlio e moglie del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle , non rispondono davanti alle telecamere ...L'ex giocatore bianconero alla fine ha ceduto. Roberta è riuscita a coinvolgere Marchisio in un Tik Tok davvero divertente. "Non sei neanche male", gli ha detto la moglie. "Lo so, lo so... ma che ne s ...