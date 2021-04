VIDEO Ginnastica | i migliori esercizi degli Europei 2021 Ferrari | Listunova | Melnikova | Nagornyy e gli imperdibili

(Di lunedì 26 aprile 2021) Glidiartistica hanno regalato diversidi pregevole fattura. Ammirevole l’all-around di Viktoriia, incoronata reginetta ad appena 15 anni. Stupendi le parallele asimmetriche di Angelinae la trave di Melanie De Jesus Dos Santos. Al corpo libero gli show di Jessica Gadirova, Vanessae Angelina(in qualifica, in finale si è dovuta accontentare dell’argento). Corpo libero surreale del russo Nikita(impreziosito dal triplo carpio indietro, difficoltà impossibile mai eseguita prima in gara da un uomo) e i granitici anelli del greco Eleftherios Petrounias. Di seguito idei...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ginnastica

...e scarpe da. Le esperienze di volo sono inoltre ampiamente personalizzabili e, su richiesta, possono immortalare tutta fase del lancio. Si può scegliere tra un servizio di foto eHD ...Vanessa Ferrari ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei diartistica sulle note di "Bella Ciao". "Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte " ha ...Gli Europei 2021 di ginnastica artistica hanno regalato diversi esercizi di pregevole fattura. Ammirevole l'all-around di Viktoriia Listunova, incoronata reginetta ad appena 15 anni. Stupendi le paral ...Dedico questa medaglia all’Italia intera in una data così importante per il nostro Paese, il 25 aprile, giorno della Liberazione» E lo ha fatto sulle note della canzone partigiana “Bella Ciao” nel gio ...