Vicenza, Gioventù Nazionale in piazza per le firme contro Speranza. E in tanti appoggiano l’iniziativa (Di lunedì 26 aprile 2021) Nuove iniziative e grande partecipazione popolare. A Vicenza i militanti di Gioventù Nazionale scendono in piazza. E raccolgono il consenso della gente. Il governo Draghi ha perso ancora colpi e sta diventando sempre più un fotocopia del governo Conte. I cittadini sono esasperati e lo dimostrano appoggiando con convinzione l’azione della destra. Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, guidato dal presidente provinciale Nicolò Stefano Aldighieri ha organizzato, sabato 24 Aprile, una raccolta firme. Ha chiamato i residenti a dare sostegno della mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia in Parlamento, nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza. A Vicenza tutti in fila per Gioventù ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Nuove iniziative e grande partecipazione popolare. Ai milidiscendono in. E raccolgono il consenso della gente. Il governo Draghi ha perso ancora colpi e sta diventando sempre più un fotocopia del governo Conte. I cittadini sono esasperati e lo dimostrano appoggiando con convinzione l’azione della destra. Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, guidato dal presidente provinciale Nicolò Stefano Aldighieri ha organizzato, sabato 24 Aprile, una raccolta. Ha chiamato i residenti a dare sostegno della mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia in Parlamento, nei confronti del ministro della Salute, Roberto. Atutti in fila per...

SecolodItalia1 : Vicenza, Gioventù Nazionale in piazza per le firme contro Speranza. E in tanti appoggiano l’iniziativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza Gioventù Dramma a pochi passi da casa: grande tifoso biancorosso si accascia mentre passeggia e muore In gioventù ha avuto dei trascorsi politici ma nel corso degli anni ha dirottato la sua vivacità su una sponda più sportiva, diventando un ultrà del Lanerossi Vicenza . Tantissimi i messaggi di ...

Buster Keaton al Carducci di Genova', Gioventù Musicale d'Italia dal 1984, Salle Gaveau - Parigi, 'the Master Concert Series' ... Società del Quartetto - Bergamo, Ente Teatro Comunale di Treviso, Teatro Olimpico di Vicenza, ...

L'attore vicentino Gobbo Diaz: «Da "Nero a metà" a "Zero",... ilgazzettino.it Inha avuto dei trascorsi politici ma nel corso degli anni ha dirottato la sua vivacità su una sponda più sportiva, diventando un ultrà del Lanerossi. Tantissimi i messaggi di ...di Genova',Musicale d'Italia dal 1984, Salle Gaveau - Parigi, 'the Master Concert Series' ... Società del Quartetto - Bergamo, Ente Teatro Comunale di Treviso, Teatro Olimpico di, ...