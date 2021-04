Very Mobile azzera i costi di attivazione delle offerte migliori, anche online (Di lunedì 26 aprile 2021) Per gli ultimi giorni del mese di aprile e per i primi di maggio, Very Mobile azzera i costi di attivazione delle sue migliori offerte. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 26 aprile 2021) Per gli ultimi giorni del mese di aprile e per i primi di maggio,disue. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Very Mobile azzera i costi di attivazione delle offerte migliori, anche online - agemobile : Very Mobile: SIM e attivazione gratuita fino al 9 maggio per chi fa portabilità - - infoitscienza : Very Mobile: anche online Very 4,99 e Very 6,99 con costo di attivazione gratuito - infoitscienza : Very Mobile sfida la concorrenza: SIM e attivazione gratuita sul sito fino al 9/5 - togone76 : RT @HDblog: Very Mobile sfida la concorrenza: SIM e attivazione gratuita sul sito fino al 9/5 -