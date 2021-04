Verona-Spezia | probabili formazioni e in tv

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sabato 1 maggio, per la 34esima giornata di Serie A, si giocherà il match. La gara prenderà il via alle 15.00 presso lo Stadio Marc’ Antonio Bentegodi. Ilsi trova al 10° posto con 41 punti mentre lasi trova in 15esima posizione con 33 punti: come si presentano le due squadre? Entrambe le squadre proveranno a fare del loro meglio visti i pessimi risultati delle ultime partite. La squadra di casa ha subito 4 sconfitte filate e una sola vittoria nelle ultime gare mentre laha ottenuto 1 vittoria 3 sconfitte e 1 pareggio.si gioca per la 34^ giornata di Serie A. Gli scaligeri allenati da Ivan Juric vogliono finire al meglio un campionato che li ha visti salvarsi con ...

... quello che ieri, dopo la vittoria di misura suldi Ivan Juric si è presentato dinanzi i ... Ma dopo due stop con Napoli eabbiamo ripreso la marcia. Anche oggi abbiamo creato diverse ...Non ci sono avversari facili all'orizzonte -e Sampdoria fuori, Napoli in casa - , ma locontinua ad essere una squadra che gioca meglio con le "grandi". Per capire in che modo agisca ...Tutte le info su dove vedere in diretta tv e in streaming la sfida della 34^ giornata del campionato di Serie A tra il Verona e lo Spezia ...Cosa accadrà a fine stagione a Rino Gattuso? Se lo chiede Antonio Corbo sull'edizione odierna di Repubblica: "Con il Torino è la prima di sei partite insidiose: finiti gli scontri diretti, ricomincia ...