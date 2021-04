Vergognati | vai all' asilo | Nazista nella testa Rissa Morani-Paragone sul vaccino E in studio vola di tutto | Video

Advertising

Libero_official : 'Vergognati, vai all'asilo', 'Nazista nella testa'. A #nonèlarena il botta e risposta tra la #Morani e #Paragone su… - NancyAguiari : @ACecchiPaone sei proprio un ignorante! Apriti un ristorante, mantieni dei dipendenti, paga i fornitori, il 70% di… - marilenagasbar1 : @Stefano_roca @freedoom191 @matteosalvinimi A 13 followers... X capire cosa siano le malattie vai un giorno in emat… - alelu62 : Sei tu che non vai. Vergognati, tu, quel beccamorto di @robersperanza e tutti quei buffoni come te che lo sostengon… - antonioleone191 : @matteosalvinimi Vai a scuola da lui e vergognati tu. -

Ultime Notizie dalla rete : Vergognati vai

Liberoquotidiano.it

... " Non c'è bisogno di fare i versi, se vuoi farliall'asilo, non li fai in trasmissione. Sei ... La Morani allora gli ha detto di vergognarsi (" Stai facendo danno al tuo paese,! ") e poi ...Sabina Guzzanti è finita al centro delle polemiche per un pensiero che ha espresso sull'iniziativa del Comune di Foligno, che ha lanciato un bando in cui sostanzialmente chiede agli artisti di ...Francesco si è detto "molto addolorato" per la tragedia consumata nel Mediterraneo: "sono persone, vite umane, che per due giorni hanno implorato invano aiuto", che non è arrivato.Roma flop in campionato. Dopo un girone d'andata piuttosto convincente, i giallorossi continuano a perdere punti in classifica. Abbandonata quasi del tutto la qualificazione ...