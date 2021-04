Vera Gemma e Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi, le due naufraghe a rischio eliminazione: il verdetto (Di martedì 27 aprile 2021) A L’Isola dei Famosi va in scena una nuova eliminazione: a dover abbandonare Cayo Cochinos è una tra Fariba Tehrani e Vera Gemma. Tutte e due hanno avuto più di una discussione con il gruppo, finendo per essere di fatto escluse e tacciate di falsità dagli altri naufraghi. Ma questa sera il gioco si interrompe definitivamente per una delle due, senza ulteriore possibilità di rimanere in gara. Un televoto tutto al femminile Nuova eliminazione a L’Isola dei Famosi e questa volta il televoto è tutto al femminile. A contendersi la permanenza in Honduras sono Fariba Tehrani e Vera Gemma. La mamma di Giulia Salemi non si è perfettamente integrata nel gruppo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021) Adeiva in scena una nuova: a dover abbandonare Cayo Cochinos è una tra. Tutte e due hanno avuto più di una discussione con il gruppo, finendo per essere di fatto escluse e tacciate di falsità dagli altri naufraghi. Ma questa sera il gioco si interrompe definitivamente per una delle due, senza ulteriore possibilità di rimanere in gara. Un televoto tutto al femminile Nuovadeie questa volta il televoto è tutto al femminile. A contendersi la permanenza in Honduras sono. La mamma di Giulia Salemi non si è perfettamente integrata nel gruppo ...

