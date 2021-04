Veneto | 8600 oss e infermieri rifiutano il vaccino anti Covid | ora rischiano lo stipendio

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Cattive notizie dal. Ci sono 8.600 tra operatori socio-sanitari e, impiegati in ospedali e case di riposo, che non vogliono vaccinarsi contro il Coronavirus. Per questa ragione le aziende sanitarie hanno iniziato a mandare i solleciti: entro cinque giorni dovranno fornire una spiegazione altrimentilo. A scriverne “Il Mattino di Padova”: si tratta di poco meno di uno su venti, nel totale dei 180mila eleggibili, ma è un dato che non tiene conto di qulavorano nel privato non convenzionato, negli studi professionali e nelle farmacie. leggi anche l’articolo —>corpo “bispecifico”, la novità per combattere il: è efficace contro le vari...