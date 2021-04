Vaticano, il Tribunale del Riesame conferma la misura per Torzi (Di lunedì 26 aprile 2021) confermata la misura cautelare per Gianluigi Torzi. A deciderlo il Tribunale del Riesame per il broker per il quale nelle scorse settimane è stato disposto l’arresto in seguito all’inchiesta della Procura di Roma che gli contesta i reati di autoriciclaggio ed emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. I difensori di Torzi, gli avvocati Marco Franco e Ambra Giovene, avevano chiesto, invece, l’annullamento della misura “per mancanza di indizi”. Il broker, già coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile di Sloane Avenue a Londra per la quale è sotto inchiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria Vaticana che gli ha contestato un illecito profitto pari a 15 milioni di euro, la scorsa settimana è stato dichiarato formalmente latitante dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021)ta lacautelare per Gianluigi. A deciderlo ildelper il broker per il quale nelle scorse settimane è stato disposto l’arresto in seguito all’inchiesta della Procura di Roma che gli contesta i reati di autoriciclaggio ed emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. I difensori di, gli avvocati Marco Franco e Ambra Giovene, avevano chiesto, invece, l’annullamento della“per mancanza di indizi”. Il broker, già coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile di Sloane Avenue a Londra per la quale è sotto inchiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria Vaticana che gli ha contestato un illecito profitto pari a 15 milioni di euro, la scorsa settimana è stato dichiarato formalmente latitante dal ...

