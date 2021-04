Variante indiana, Oms: "In India situazione tragica" (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - La situazione in India, alle prese con una nuova ondata di contagi di coronavirus causata anche dalla Variante che si sta diffondendo nel paese, è "tragica". Lo dice il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, facendo il punto sull'andamento della pandemia di covid nel mondo. "Fa piacere assistere a un calo seppur ridotto dei casi e dei decessi in diverse aree, ma molti paesi stanno ancora vivendo momenti di intensa trasmissione del covid e la situazione in India è devastante", dice Ghebreyesus nel briefing con la stampa. "L'Oms -aggiunge- sta facendo tutto il possibile, fornendo attrezzature come ventilatori di ossigeno, ospedali da campo mobili e altri strumenti di laboratorio. Come ho detto di recente, l'Oms ha ridistribuito oltre 2.600 dipendenti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Lain, alle prese con una nuova ondata di contagi di coronavirus causata anche dallache si sta diffondendo nel paese, è "". Lo dice il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, facendo il punto sull'andamento della pandemia di covid nel mondo. "Fa piacere assistere a un calo seppur ridotto dei casi e dei decessi in diverse aree, ma molti paesi stanno ancora vivendo momenti di intensa trasmissione del covid e lainè devastante", dice Ghebreyesus nel briefing con la stampa. "L'Oms -aggiunge- sta facendo tutto il possibile, fornendo attrezzature come ventilatori di ossigeno, ospedali da campo mobili e altri strumenti di laboratorio. Come ho detto di recente, l'Oms ha ridistribuito oltre 2.600 dipendenti per ...

