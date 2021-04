Variante indiana, Oms: "In India situazione tragica" (Di lunedì 26 aprile 2021) La situazione in India, alle prese con una nuova ondata di contagi di coronavirus causata anche dalla Variante che si sta diffondendo nel paese, è "tragica". Lo dice il direttore generale dell'Oms, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Lain, alle prese con una nuova ondata di contagi di coronavirus causata anche dallache si sta diffondendo nel paese, è "". Lo dice il direttore generale dell'Oms, ...

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - 19484893 : RT @tempoweb: La #varianteindiana è in Italia. Primi casi accertati, altri sotto esame #26aprile #coronavirus #vaccino - beppebottero : RT @rtl1025: ?? È stata individuata anche in #Veneto la variante indiana del #Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca #Zai… -