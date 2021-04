Variante indiana, Lopalco: «Non alterna misure Italia né piano vaccini» (Di lunedì 26 aprile 2021) La Variante indiana del covid è diventata motivo di molta preoccupazione a causa dell'alta contagiosità in India e della scoperta di alcuni positivi alla mutazione in Europa. Molti... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladel covid è diventata motivo di molta preoccupazione a causa dell'alta contagiosità in India e della scoperta di alcuni positivi alla mutazione in Europa. Molti...

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Zippo88lrr : Il cessume televisivo italico è impegnato h24 con la puttanata della #variante indiana... #Speranza ha persino bloc… - Signorasinasce : Scoppia un focolaio #Covid tra gli #indiani Sikh di #Latina . Paura per la #varianteindiana: situazione grave -