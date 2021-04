Variante indiana covid, virologo Maga: “In Italia niente allarme” (Di lunedì 26 aprile 2021) In Italia “non ci sono motivi di allarme per la Variante indiana del virus Sars-Cov2. Quello che sta succedendo in India” con news drammatiche in arrivo dal Paese e “con il grande aumento dei casi, non è dimostrato che sia dovuto esclusivamente a questa Variante. Sappiamo che nel Paese circolano, come in tutti i Paesi, moltissime varianti. Il problema dell’India è che si tratta di un Paese con una densità di popolazione molto elevata e che a rafforzare le misure di contenimento fa fatica. La situazione indiana è completamente diversa dalla nostra”. Lo spiega all’Adnkronos il virologo Giovanni Maga, direttore dell’l’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. Maga ricorda, inoltre, che queste varianti “circolano da mesi, ma nei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) In“non ci sono motivi diper ladel virus Sars-Cov2. Quello che sta succedendo in India” con news drammatiche in arrivo dal Paese e “con il grande aumento dei casi, non è dimostrato che sia dovuto esclusivamente a questa. Sappiamo che nel Paese circolano, come in tutti i Paesi, moltissime varianti. Il problema dell’India è che si tratta di un Paese con una densità di popolazione molto elevata e che a rafforzare le misure di contenimento fa fatica. La situazioneè completamente diversa dalla nostra”. Lo spiega all’Adnkronos ilGiovanni, direttore dell’l’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia.ricorda, inoltre, che queste varianti “circolano da mesi, ma nei ...

