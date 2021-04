Vanessa Ferrari è bronzo agli Europei di ginnastica. L’esibizione sulle note di “Bella Ciao” sognando Tokyo – Il video (Di lunedì 26 aprile 2021) A 30 anni e dopo gravi infortuni, la ginnasta Vanessa Ferrari ha conquistato la medaglia di bronzo nel corpo libero agli ultimi Europei di Basilea, in Svizzera. E lo ha fatto sulle note della canzone partigiana “Bella Ciao” nel giorno della Liberazione. L’atleta bresciana, infatti, ha scelto proprio la canzone-simbolo del 25 aprile per comunicare «una storia di resistenza» e dare la caccia al pass per le prossime Olimpiadi in Giappone che ancora le manca. «Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza», ha detto Ferrari a ridosso del terzo posto, ricordando i tanti infortuni che le hanno alterato grandi vittorie ma pure impedito di esprimersi al meglio in pedana. «Lo dimostra la ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) A 30 anni e dopo gravi infortuni, la ginnastaha conquistato la meda dinel corpo liberoultimidi Basilea, in Svizzera. E lo ha fattodella canzone partigiana “” nel giorno della Liberazione. L’atleta bresciana, infatti, ha scelto proprio la canzone-simbolo del 25 aprile per comunicare «una storia di resistenza» e dare la caccia al pass per le prossime Olimpiadi in Giappone che ancora le manca. «Questa meda è per me un simbolo di resilienza», ha dettoa ridosso del terzo posto, ricordando i tanti infortuni che le hanno alterato grandi vittorie ma pure impedito di esprimersi al meglio in pedana. «Lo dimostra la ...

