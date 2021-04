Vanessa Ferrari dopo il bronzo agli Europei di Basilea: «Sono stata male col covid» (Di lunedì 26 aprile 2021) Vanessa Ferrari, che a 30 anni ha vinto il bronzo nel corpo libero agli Europei di Basilea, racconta a Repubblica la sua voglia di provarci ancora, dopo tanti infortuni e il covid «Sono tornata per quello. Per non dirmi, un giorno, “Vanessa, non ci hai provato”» Non è stato semplice per lei gareggiare e confrontarsi con atlete molto più giovani, ma la testa è importante oltre al fisico «I sistemi di allenamento, oggi si fanno cose impensabili fino a dieci anni fa. Bisogna mettersi al passo. E usare la testa» Vanessa racconta la sua esperienza col covid «Un’esperienza durissima: per dieci giorni ho sempre avuto la febbre. Col covid Sono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021), che a 30 anni ha vinto ilnel corpo liberodi, racconta a Repubblica la sua voglia di provarci ancora,tanti infortuni e iltornata per quello. Per non dirmi, un giorno, “, non ci hai provato”» Non è stato semplice per lei gareggiare e confrontarsi con atlete molto più giovani, ma la testa è importante oltre al fisico «I sistemi di allenamento, oggi si fanno cose impensabili fino a dieci anni fa. Bisogna mettersi al passo. E usare la testa»racconta la sua esperienza col«Un’esperienza durissima: per dieci giorni ho sempre avuto la febbre. Col...

