Valentina De Santis | ' Il mondo dell' ospitalità vuole rendere felici le persone e regalare momenti indimenticabili'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Santis

TGCOM

De, appassionata di viaggi, è cresciuta respirando l'aria di casa nel prestigioso Grand Hotel Tremezzo sul lago di Como di cui è oggi Amministratore Delegato .De, ...di Monica DeFrancesco Boccia, è un noto ballerino salernitano, docente e direttore artistico della scuola ... in particolar modo con il Governo Draghi e con il sottosegretarioVezzali, ...Dna imprenditoriale e un amore infinito per l’hotel di famiglia: Valentina De Santis racconta la sua storia a Tgcom24 ...A Simone Campoli di Dolci incontri per la colazione, a Valentina Gambino di Forno ArteFarina per la ... Grazie Infinite a Pietro De Santis per le riprese video aeree PARTECIPA anche tu con una piccola ...