Vagnati | ' Vogliamo tenere Belotti al Torino | faremo il massimo'

TORINO - "Stiamo parlando del rinnovo di Belotti in maniera molto civile e amicale. Per noi Andrea è un giocatore fondamentale". L e parole di Davide, responsabile dell'area tecnica del Torino , ai microfoni di Sky Sport nel pre - gara di Torino - Napoli, sulla questione riguardante il rinnovo di Andrea Belotti : "Che ci siano grandi club ...... questo perché siamo un grande gruppo, non molliamo mai eraggiungere quell'obiettivo" . ... ci siederemo a tavolo con il direttore del Torinoe Taibi. L'intenzione di fare un'altra ...Il responsabile tecnico dei granata: "Stiamo dialogando con Andrea per la sua permanenza. E' normale che sia seguito da grandi squadre" ...Il direttore sportivo del Torino Daniele Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida di oggi contro il Napoli ma non solo: ...