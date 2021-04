Vaccino in Lombardia: stop temporaneo a prima dose AstraZeneca per garantire il richiamo (Di lunedì 26 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da oggi, lunedì 26 aprile, giorno in cui scatta la zona gialla, la nei centri vaccinali della Lombardia non verrà più somministrato il Vaccino AstaZeneca per le prime dosi, ma solo per i richiami. Le prime iniezioni saranno fatte con siero Pfizer e Moderna. L’indicazione è stata data dalla direzione generale Welfare di Regione Lombardia tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 26 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da oggi, lunedì 26 aprile, giorno in cui scatta la zona gialla, la nei centri vaccinali dellanon verrà più somministrato ilAstaZeneca per le prime dosi, ma solo per i richiami. Le prime iniezioni saranno fatte con siero Pfizer e Moderna. L’indicazione è stata data dalla direzione generale Welfare di Regionetds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

FontanaPres : Ieri in Lombardia abbiamo superato le 65.000 dosi somministrate in un solo giorno e oggi arrivano le prime dosi del… - ilNotiziarioInd : Vaccino in Lombardia: stop temporaneo a prima dose AstraZeneca per garantire il richiamo - Cinquantenni : #26aprile la #Lombardia deve 'risparmiare' #vaccino #Astrazeneca per le seconde dosi: #vaccinazione con #Pfizer e… - Stefano5560 : Lombardia stoppa #AstraZeneca il vaccino più pericoloso Ok solo per i richiami. - J599 : Forniture incerte, la scelta della Lombardia: stop alle prime dosi con il vaccino di AstraZeneca -