Vaccino, in Campania oltre 1,5 mln di somministrazioni (28.245 in 24 ore) (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 1.544.579 le somministrazioni di Vaccino anti Covid-19 effettuate in Campania. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, lunedì 26 aprile. Rispetto alla stessa ora di ieri, sono 28.245 le vaccinazioni in più. Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 1.119.570 cittadini; di questi, 425.009 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 1.544.579 ledianti Covid-19 effettuate in. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, lunedì 26 aprile. Rispetto alla stessa ora di ieri, sono 28.245 le vaccinazioni in più. Complessivamente insono stati vaccinati con la prima dose 1.119.570 cittadini; di questi, 425.009 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

