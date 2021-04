Vaccino Covid Lazio, da mezzanotte al via prenotazioni per 50-59 anni con patologie (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel Lazio “stanotte a mezzanotte si aprirà il servizio di prenotazione” del Vaccino anti-Covid “per la fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni con esenzioni per patologie (comorbidità)”. “La platea interessata è di oltre 180mila utenti assistiti. Inizia così nel Lazio la Fase 4 prevista dal Piano nazionale e si proseguirà nelle prossime settimane sempre per fasce di età e per le patologie”, afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel“stanotte asi aprirà il servizio di prenotazione” delanti-“per la fascia di età compresa tra i 50 e i 59con esenzioni per(comorbidità)”. “La platea interessata è di oltre 180mila utenti assistiti. Inizia così nella Fase 4 prevista dal Piano nazionale e si proseguirà nelle prossime settimane sempre per fasce di età e per le”, afferma l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

