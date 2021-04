Vaccino Covid Lazio, da mezzanotte al via prenotazioni per 50-59 anni con patologie (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel Lazio “stanotte a mezzanotte si aprirà il servizio di prenotazione” del Vaccino anti-Covid “per la fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni con esenzioni per patologie (comorbidità)”. “La platea interessata è di oltre 180mila utenti assistiti. Inizia così nel Lazio la Fase 4 prevista dal Piano nazionale e si proseguirà nelle prossime settimane sempre per fasce di età e per le patologie”, afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel“stanotte asi aprirà il servizio di prenotazione” delanti-“per la fascia di età compresa tra i 50 e i 59con esenzioni per(comorbidità)”. “La platea interessata è di oltre 180mila utenti assistiti. Inizia così nella Fase 4 prevista dal Piano nazionale e si proseguirà nelle prossime settimane sempre per fasce di età e per le”, afferma l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, in una nota. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Variante indiana, collasso ospedali/ Più contagi su giovani, morti bruciati in strada ...puntati su Nuova Delhi e sulla variante che rischia di complicare non poco la battaglia al Covid - ... ma potrebbe esservi una maggior resistenza alla vaccinazione, perché la resistenza al vaccino la dà ...

Vaccino Covid, l'Ue ha avviato azione legale contro AstraZeneca Lo ha annunciato un portavoce dell'esecutivo comunitario precisando che 'l'azienda non è stata capace di presentare una strategia affidabile' sulle consegne dei vaccini anti - Covid

Prenotazione vaccino covid over 60 Emilia Romagna, da oggi via alla fascia 65-69 anni il Resto del Carlino Meridiani - Vaccini e aperture In un panorama più che confuso di annunci su piani vaccinali a cui non si riesce far fronte, sulla pericolosità o meno di alcuni sieri, sulla promessa di tornare presto alla normalità, sono ancora mol ...

Covid Veneto, bollettino 26 aprile: 535 contagi, 10 decessi. Appello di Zaia agli over 70 Diminuiscono i nuovi positivi (-253). Stabili i decessi, solo uno in più rispetto a ieri: oggi sono 10. Scendono i nuovi ricoveri (-19). Il presidente della Regione: “In arrivo altre 200mila dosi” ...

