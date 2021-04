Vaccino Covid Campania, da martedì 27 adesioni over 50 (Di lunedì 26 aprile 2021) Coronavirus Campania, si aprono le adesioni per la vaccinazione per la fascia di età 50-59 anni. L’Unità di crisi della Regione comunica che da domani mattina, 27 aprile, sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. Le convocazioni, fa sapere l’Unità di crisi della Campania, “si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini. Anche per l’adesione degli ultracinquantenni il link è https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino “. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) Coronavirus, si aprono leper la vaccinazione per la fascia di età 50-59 anni. L’Unità di crisi della Regione comunica che da domani mattina, 27 aprile, sarà aperta la piattaforma per leal piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. Le convocazioni, fa sapere l’Unità di crisi della, “si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini. Anche per l’adesione degli ultracinquantenni il link è https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino “. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : Tutti gli esperti (me incluso) dicevano che sarebbe stato impossibile avere un vaccino prima di metà 2021. Per for… - RobertoBurioni : Qual è il rapporto rischio-beneficio di un vaccino anti COVID-19? Ve lo racconto stasera a @chetempochefa con… - Adnkronos : In #Germania, da giugno, prenotazione libera per il vaccino anti-Covid. - panibbi : RT @Lymond15: @claudio_2022 - DReqvenge2020 : RT @MinervaMcGrani1: -