Vaccini over 70: prenotazioni da venerdì 30 aprile senza clic day. Ma le dosi ci sono? (Di lunedì 26 aprile 2021) Procede, dice la Regione Toscana, la campagna di vaccinazione per gli over 70, ovvero per le persone nate dal 1941 al 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni. E' in programma l'apertura del portale venerdì 30 aprile prossimo per prenotare la vaccinazione da maggio 2021 senza click day. Ma le dosi sono state assicurate? L'articolo proviene da Firenze Post.

