Vaccini | nella settimana dell' obiettivo 500mila | in Lombardia stop AstraZeneca

Advertising

raistolo : L'investimento nella ricerca è da sempre la cenerentola di qualsiasi governo, di qualsiasi colore. Del resto le man… - La7tv : #omnibus Il prof. Andrea Crisanti sul ruolo delle varianti nella diffusione del #Covid: 'La variante indiana è un e… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è la Provincia Autono… - ellellev_ : Non si riescono a coprire i 300. Chi si presenta finisce nella voce #altro Il resto delle dosi è stato gettato via...#Calabria #vaccini - fulvioponte : @gio70924234 Credo (e sottolineo credo) che durante lo stato di crisi si voglia evitare che i vaccini cadano nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nella

...di AstraZeneca riguardo ad "alcune parti del contratto non rispettate" sulla fornitura di. ...contratto - continua de Keersmaecker - non sono stati rispettati e la compagnia non è stata......private in 22 si sono fatte avanti per collaborare con Regione e Azienda Uslcampagna vaccinale. La Giunta regionale ha approvato oggi lo schema di accordo per la somministrazione dei...Lettera aperta di Cittadinanzattiva Piemonte e il Trubunale dei Diritti del Malato al Presidente Regione Piemonte Alberto Cirio e all’Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi ...La commissione cultura del MpVI ha organizzato un ciclo di incontri per informare in maniera corretta sui vaccini anti-Covid-19. In programma le prime tre serate formative online alle ore 21. Il primo ...