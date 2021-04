Vaccini, Lombardia riorganizza centri di somministrazione e taglia fuori quelli delle Rsa. Nonostante evitino odissee agli ospiti (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Ats Città Metropolitana milanese riorganizza i centri vaccinali e scivola sulle Rsa. In una circolare inviata martedì dal nuovo direttore Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, si legge che dal prossimo 23 aprile i centri vaccinali con scarsa attività di somministrazione “non siano più riforniti”. Fin qui nulla da eccepire. Tuttavia tra i centri sono comprese alcune Residenze sanitarie assistenziali per anziani come la Sant’Erasmo di Legnano che, dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi, ha somministrato circa 527 dosi di vaccino a ospiti, operatori, personale esterno dei servizi continuativi e volontari e in questi giorni stava avviando la campagna vaccinale sugli utenti della Rsa aperta. “Il tutto a costo zero per il sistema sanitario regionale, cioè ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Ats Città Metropolitana milanesevaccinali e scivola sulle Rsa. In una circolare inviata martedì dal nuovo direttore Welfare di Regione, Giovanni Pavesi, si legge che dal prossimo 23 aprile ivaccinali con scarsa attività di“non siano più riforniti”. Fin qui nulla da eccepire. Tuttavia tra isono comprese alcune Residenze sanitarie assistenziali per anziani come la Sant’Erasmo di Legnano che, dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi, ha somministrato circa 527 dosi di vaccino a, operatori, personale esterno dei servizi continuativi e volontari e in questi giorni stava avviando la campagna vaccinale sugli utenti della Rsa aperta. “Il tutto a costo zero per il sistema sanitario regionale, cioè ...

