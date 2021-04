Vaccini Lazio, slitta la data per le prenotazioni delle vaccinazioni Covid per la fascia d’età 58-59 anni (Di lunedì 26 aprile 2021) Sarebbero dovute partire il prossimo 27 aprile le prenotazioni nel Lazio per chi ha 58 e 59 anni, ma questi cittadini per il vaccino dovranno attendere ancora qualche giorno. Le prenotazioni per la fascia d’età 59-58 anni (nati nel 1962-1963) prenderanno il via venerdì 30 aprile a mezzanotte. Leggi anche: Vaccini Lazio, da martedì 27 aprile le prenotazioni per fascia di età 50-59 anni con esenzione patologia Vaccini nel Lazio per la fascia d’età 58-59 anni: come prenotare Per prenotare il vaccino basterà accedere al portale regionale e inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Sarebbero dovute partire il prossimo 27 aprile lenelper chi ha 58 e 59, ma questi cittadini per il vaccino dovranno attendere ancora qualche giorno. Leper la59-58(nati nel 1962-1963) prenderanno il via venerdì 30 aprile a mezzanotte. Leggi anche:, da martedì 27 aprile leperdi età 50-59con esenzione patologianelper la58-59: come prenotare Per prenotare il vaccino basterà accedere al portale regionale e inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice ...

Advertising

nzingaretti : Il Lazio è la regione rimasta più giorni in zona gialla. Risultato utile a economia. Si sono potute garantire più l… - MedicalFactsIT : Vaccini anti-Covid, Politico premia la Regione Lazio: 98 per cento degli over 80 ha ricevuto la prima dose… - CorriereCitta : Vaccini Lazio, slitta la data per le prenotazioni delle vaccinazioni Covid per la fascia d’età 58-59 anni - Frannina : RT @RaiNews: N. #Zingaretti (@nzingaretti - @pdnetwork) Pres. Reg. #Lazio a @RaiStudio24: il Lazio ha sostanzialmente messo in sicurezza co… - ilconteamar : RT @RaiNews: N. #Zingaretti (@nzingaretti - @pdnetwork) Pres. Reg. #Lazio a @RaiStudio24: il Lazio ha sostanzialmente messo in sicurezza co… -