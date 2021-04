Vaccini Italia, Costa: "Entro maggio 15 milioni di dosi" (Di lunedì 26 aprile 2021) "L'estate sarà diversa, credibilmente Entro giugno avremo concluso la maggior parte degli over 70, quelli che rischiano di più". Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti , parlando su Rai ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) "L'estate sarà diversa, credibilmentegiugno avremo concluso lar parte degli over 70, quelli che rischiano di più". Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti , parlando su Rai ...

matteorenzi : Calano i positivi, le terapie intensive, le persone in ospedale e quelle in isolamento. Vaccini quasi a quota 400 m… - matteorenzi : Ottimo confronto a Palazzo Chigi con il Presidente Draghi, il Ministro Franco e la delegazione di @ItaliaViva. È da… - ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - RPezzucchi : Covid e vaccini: 'Entro maggio 15 milioni di dosi in Italia' - fgavazzoni : @matteo_turri Ah! Se ti dico come siamo messi a vaccini in Italia quando in USA era già il liberi tutti... ma, ripe… -