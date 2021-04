Vaccini in Campania: domani il via alle adesioni per gli over 50 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà aperta domani, in Campania, la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. L’avviso ufficiale con le istruzioni per le adesioni, come di consueto, sarà pubblicato sui siti ufficiali della Regione e di Soresa. Una accelerata – è ancora in corso la somministrazione dei Vaccini per gli over 60 – legata all’arrivo, a breve, di ulteriori dosi del siero-antiCovid. Dall’adesione all’inizio della vaccinazione dovrebbero trascorrere circa due settimane. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà aperta, in, la piattaforma per leal piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. L’avviso ufficiale con le istruzioni per le, come di consueto, sarà pubblicato sui siti ufficiali della Regione e di Soresa. Una accelerata – è ancora in corso la somministrazione deiper gli60 – legata all’arrivo, a breve, di ulteriori dosi del siero-antiCovid. Dall’adesione all’inizio della vaccinazione dovrebbero trascorrere circa due settimane. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

