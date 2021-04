Vaccini anti-Covid, l’Unione Europa ha avviato un’azione legale contro AstraZeneca (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il via libera di venerdì scorso da parte dei 27 Paesi dell’Ue, la Commissione europea ha annunciato ufficialmente che procederà legalmente contro AstraZeneca per il mancato rispetto delle forniture dei Vaccini anti-Covid. Ad annunciarlo è stata la commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides, che in un tweet ha precisato: «La nostra priorità è quella di assicurare che le forniture dei Vaccini anti-Covid avvengano in tempo per proteggere la salute dell’Europa». «Ogni singola dose di vaccino conta – ha aggiunto -. Ogni dose può salvare vite». Un portavoce dell’esecutivo comunitario ha successivamente evidenziato che l’azienda anglo-svedese «non è stata capace di presentare una strategia affidabile» nelle forniture. Di ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il via libera di venerdì scorso da parte dei 27 Paesi dell’Ue, la Commissione europea ha annunciato ufficialmente che procederà legalmenteper il mancato rispetto delle forniture dei. Ad annunciarlo è stata la commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides, che in un tweet ha precisato: «La nostra priorità è quella di assicurare che le forniture deiavvengano in tempo per proteggere la salute dell’». «Ogni singola dose di vaccino conta – ha aggiunto -. Ogni dose può salvare vite». Un portavoce dell’esecutivo comunitario ha successivamente evidenziato che l’azienda anglo-svedese «non è stata capace di presentare una strategia affidabile» nelle forniture. Di ...

