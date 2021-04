Vaccini anti-Covid: da domani in Sicilia per gli over 80 non servirà la prenotazione (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto di Ernesto Guzman / Ansa L’iniziativa in Sicilia per accelerare la campagna vaccinale: gli over 80 avranno la possibilità di ricevere il farmaco di Pfizer o Moderna senza prenotazione Continuerà ogni giorno in tutta la Sicilia, per gli over 80, la possibilità di vaccinarsi con Pfizer o Moderna senza prenotazione. È la nuova opportunità che il governo Musumeci riserva, già da domani, ai cittadini più anziani, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e che potranno recarsi in tutti gli hub provinciali e nelle strutture sanitarie rifornite con Pfizer e Moderna, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. E’ questa un’iniziativa per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto di Ernesto Guzman / Ansa L’iniziativa inper accelerare la campagna vaccinale: gli80 avranno la possibilità di ricevere il farmaco di Pfizer o Moderna senzaContinuerà ogni giorno in tutta la, per gli80, la possibilità di vaccinarsi con Pfizer o Moderna senza. È la nuova opportunità che il gno Musumeci riserva, già da, ai cittadini più anziani, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccinoe che potranno recarsi in tutti gli hub provinciali e nelle strutture sanitarie rifornite con Pfizer e Moderna, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. E’ questa un’iniziativa per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale ...

