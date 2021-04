V Marine nuovo dealer Azimut Yachts per Roma e Lazio

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 26 aprile 2021) V, officialper nord-ovest Italia, Francia e Principato di Monaco si espande e arriva nel. L’azienda, fondata nel 2014 da Vincenzo Soria e Valerio Tesei è stata incaricata dadi assumere in esclusiva laship del brand anche nella regione del centro Italia. Grazie a una grande esperienza nello yachting di lusso, maturata in oltre 18 anni di attività nel settore i due soci, affiancati dal Partner e CFO Massimiliano Papa, sono pronti per offrire alla nautica capitolina l’efficienza e la professionalità che contraddistinguono V. Vnel: nuova struttura solida e organizzata Il Management di V ...